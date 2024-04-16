ФСБ задержала завербованного Службой безопасности Украины россиянина, совершившего подрыв в Москве автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Задержанный признался в работе на СБУ и минировании его автомобиля. ТАСС

Как заявили в ведомстве, задержанный после начала спецоперации выехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ. RT на русском

«В марте этого года он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Российская газета