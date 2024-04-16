Больше 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Крыму

Больше 200 животных погибли при пожаре в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории в Крыму. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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— В Евпатории огонь охватил здание контактного зоопарка на 625 квадратных метрах. Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Произошло обрушение конструкций, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось спасти женщину и двух медведей.

По данным ТАСС, в результате пожара погибло более 200 животных. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки одного из холодильников.

Другая трагедия произошла в октябре прошлого года в Саратове. В результате пожара в городском парке погибло больше 40 животных, в их числе гекконы, скунсы и дикобразы.

Еще один пожар в зоопарке произошел летом в Ростове-на-Дону. Тогда животных удалось спасти. Ростовский зоопарк — крупнейший зоопарк в Европе. Он занимает территорию площадью почти 57 гектаров. Это в два с половиной раза больше, чем у Московского зоопарка.