В Хабаровском крае вышедшая из берегов река Хор подтопила два поселения

Два поселения в районе имени Лазо в Хабаровском крае оказались подтоплены водами вышедшей из берегов реки Хор в Хабаровском крае, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате аномальных температур воздуха вскрытие реки Хор пошло по наихудшему сценарию. Вчера в результате облета территории на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра выявлено два протяженных затора льда перед перекатами. Мелководье не дает ему беспрепятственно пройти вниз по течению. Вода просачивается через глыбы льда и заходит в населенные пункты", - сказали в ведомстве.

В поселке Среднехорский в результате переливов воды оказались подтопленными пять частных домов, из которых жилой только один. В нем проживают четыре человека, двое из которых дети. Семья размещена у родственников. Кроме того, вода зашла на территорию пяти дворов, трех дорог. Также подтоплена пришкольная территория. Учащиеся переведены на дистанционный режим обучения.

В селе Гвасюги в зоне подтопления оказался один жилой дом, в котором проживают двое взрослых и ребенок. Также вода зашла на шесть приусадебных участков и на дорогу. Из зоны паводка эвакуировали 22 человека, в том числе девять детей, часть находятся в ПВР, часть - у родственников. Всего в районе имени Лазо развернули два ПВР. Они смогут принять и обеспечить всем необходимым порядка 100 человек.

Вода в реке Хор поднялась до отметки 1 043 см и превысил уровень опасного явления на 43 см. Сохраняется затор льда, происходит перелив воды. На месте дежурят спасатели. Они обеспечивают эвакуацию граждан, оказывают необходимую помощь населению. Кроме того, туда выехал трал с плавающим транспортером.

В регионе последние дни стояла теплая погода, фиксировались суточные рекорды по температуре, превышавшие норму на 10-11 градусов, столбик термометра поднимался до плюс 24,3 градуса.