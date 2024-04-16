Сотрудники Федеральной службы безопасности задержала агента СБУ, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный - гражданин России 1983 года рождения.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был взорван в минувшую пятницу у жилого дома на Коровинском шоссе. Взрыв прогремел, когда Прозоров повернул ключ в замке зажигания.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мощность бомбы составляла до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Сам Прозоров получил ранение ноги и был отпущен после оказания медицинской помощи.

Василий Прозоров работал в СБУ в 1999-2018 годах, с мая 2014-го - в центральном аппарате ведомства. В 2019 году дал пресс-конференцию с разоблачением деятельности украинских спецслужб.

Сам Прозоров говорил, что в 2014 году начал добровольно передавать российским спецслужбам информацию о действиях украинских силовиков в Донбассе. Свои действия он объяснил "идеологическими мотивами".

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