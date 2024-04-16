Машина с возвращавшимися из зоны СВО военными утонула в российской реке

В Богучарском районе Воронежской области машина, внутри которой находились участники специальной военной операции (СВО), утонула в реке Дон. Об этом сообщает «РИА Воронеж».

Автомобиль мужчин, которые возвращались в отпуск из зоны СВО, предварительно, съехал с понтонного моста Галиевка—Подколодновка. Местные сообщили, что ограничительных знаков на мосту якобы не было установлено, из-за чего сидевшие в машине могли не знать, что сооружение убрано.

Мужчины направлялись из зоны СВО в Чувашию. Их родственники 9 апреля забили тревогу, потому что потеряли с военнослужащими связь. Последний раз они разговаривали с мужчинами, когда они заезжали на платный участок трассы М-4 «Дон». О судьбе бойцов СВО пока ничего неизвестно.

Ранее в Перми бесследно исчез недавно вернувшийся из зоны боевых действий участник СВО. Вечером 21 января он отдыхал в компании — после этого мужчина пошел домой, с тех пор его никто не видел.