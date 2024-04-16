Под Москвой пятиклассник напал на мать и оказался в психбольнице

В подмосковном Орехово-Зуево пятиклассник попал в психбольницу после того, как напал с ножом на мать. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По сведениям издания, это произошло в минувшие выходные. 29-летняя женщина заставляла своего сына сделать домашнее задание. Реакция ребенка оказалась нестандартной — школьник перенервничал из-за давления родительницы, схватил на кухне нож, вбежал в комнату и стал ей угрожать.

Шокированная мать вызвала сотрудников полиции. Школьника отвезли в психиатрическую больницу, врачи начали выяснять, есть ли у него отклонения. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.

Ранее стало известно, что в Москве 14-летнего школьника отправили в нокаут за вранье о пятикласснице.

Впоследствии мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Женщина попросила принять меры в отношении несовершеннолетних, избивших ее сына.