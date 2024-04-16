Из-за расправы над мужчиной в центре Москвы возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело из-за расправы в центре города над 44-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 16 апреля около Комсомольской площади нашли мужчину без признаков жизни. Выяснилось, что он был дважды ранен ножом.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место трагедии. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза и возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оперативные службы разыскивают причастного к этому преступлению.

Ранее стало известно, что в Москве 18-летний молодой человек приревновал 15-летнюю девушку к ее одноклассникам и расстрелял их из пневматического пистолета.