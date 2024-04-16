В Курске нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Сотрудники полиции нашли пропавшего в понедельник в Курске девятилетнего мальчика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Курской области.

"Местонахождение несовершеннолетнего установлено сотрудниками полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщала, что 15 апреля в 07:30 мск мальчик ушел из дома, но до ночи обратно не вернулся, ребенок был объявлен в розыск, поиски осложняло отсутствие у него мобильного телефона.