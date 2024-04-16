На Сахалине осудили военного за уклонение от службы в зоне СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военного виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом в качестве отягчающего обстоятельства признан опасный рецидив преступлений", - рассказали в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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На заседании суда установлено, что мужчина решил временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации и военного положения. 31 марта 2023 года он самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части в Донецкой Народной Республике, убыв из зоны проведения СВО. Военнослужащий на такси добрался до Донецка, затем автобусом и попутным транспортом доехал до Москвы, затем - до Читы и до села Новоцурухайтуй. Там он находился по месту жительства, время проводил по своему усмотрению. 11 января 2024 года самостоятельно прибыл в воинскую часть, приступил к исполнению обязанностей военной службы.