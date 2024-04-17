Уровень воды на реке у Кургана достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Тобол у кургана за последние четыре часа вырос на 20 сантиметров. Об этом сообщается в Курганской области.

По состоянию на 17 апреля на 6:00 по местному времени (04:00 по московскому) уровень воды достиг отметки опасного явления, составив 850 сантиметров. Отмечается, что в Кетовском округе Курганской области возле нескольких сел уровень воды превысил отметку 10 метров.

«Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — говорится в сообщении.

Шумков заявил, что течение движущейся на Курган воды усилилось

Ранее сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров.