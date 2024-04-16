Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся за ночь

Уровень воды в реке Тобол на территории областного центра Курганской области поднялся за ночь на 14 сантиметров и достиг 737 сантиметров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

В регионе отчитались о ситуации на 08:00 (06:00 по московскомй времени) во вторник, 16 апреля, возле Кургана.

«Пункт гидропоста город Курган. Река Тобол. Уровень воды — 737 сантиметров», — говорится в сообщении.

На 00:00 16 апреля (15 апреля 22:00 по московсму времени) уровень воды составлял 723 сантиметров.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область.

Ранее стало известно, что в селе Темляково Курганской области мост смыло мощным течением Тобола. Случившееся создало угрозу затора. Помимо этого, 14 апреля в регионе водой снесло еще один мост — в деревне Лаптево.