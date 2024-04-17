Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 произошли ночью в среду у берегов Камчатки.

"За ночь произошло два землетрясения. Первое в Камчатском заливе магнитудой 5,2, второе магнитудой 4,8 в 44 километрах от села Тиличики", - сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

В населенных пунктах оба сейсмособытия не ощущались.

Ранее «Свободная Пресса» писала о землетрясении магнитудой 4,5, что зафиксировали 8 апреля у побережья Курил. Его эпицентр находился в Тихом океане в 88 километрах от города Северо-Курильск на острове Парамушир.