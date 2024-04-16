В Курске ищут пропавшего девятилетнего мальчика

Правоохранители в Курске разыскивают пропавшего накануне девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"15 апреля 2024 года в 07:30 ушел из дома <...> в школу и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рост мальчика составляет 120 см, телосложение худощавое. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, темные штаны, серые кроссовки. С собой у ребенка был черный рюкзак, мобильный телефон отсутствовал.