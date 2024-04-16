В суд поступила жалоба на приговор Треповой*

Апелляционный военный суд зарегистрировал жалобы по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая была осуждена за теракт. Сторона защиты добивается сокращения 27-летнего срока, а Генпрокуратура, напротив, считает приговор «слишком мягким», требуя увеличить срок на максимально возможный — 28 лет лишения свободы. Представители потерпевших в беседе с «Ъ» сообщили, что слушание назначено на 20 мая.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе принял к рассмотрению апелляционные жалобы и представление относительно приговора Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на 27 лет лишения свободы за теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Защита Треповой* обжаловала приговор

Помимо этого, суд также зарегистрировал жалобы и представление по делу другого обвиненного, Дмитрия Касинцева. Судье переданы материалы для подготовки к апелляции, процессуально у судьи есть до 30 суток.

Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман подтвердил информацию о подаче апелляции в беседе с «Коммерсантом». Представители пострадавших от теракта сообщили изданию, что слушание назначено на 20 мая, однако состав участников и другие организационные детали еще не определены.

Чего хочет добиться защита

В беседе с «Ъ» собеседники пояснили, что в настоящее время активно обсуждается возможность проведения предстоящего судебного заседания посредством видео-конференц-связи из здания Первого западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

Адвокаты обвиненных отказались комментировать, какие доводы будут представлены стороной защиты в апелляции. Однако в январе, сразу после вынесения приговора, адвокат Берман заявил журналистам, что даже если Дарья Трепова виновна, то для такого назначения такого длинного срока лишения свободы не было достаточных оснований. По его словам, этот приговор стал самым жестоким по отношению к женщине за всю историю современного российского правосудия. При этом он добавил, что Трепова и Касинцев морально были готовы к такому исходу событий.

Тем не менее в феврале Генпрокуратура направила апелляцию по приговору Дарье Треповой, посчитав его «излишне мягким». Обвинение просило лишить девушку свободы на 28 лет из 30 возможных. В ходе судебного процесса сама Трепова признала свою вину только по статье 327 УУК РФ (подделка документов). Гражданские иски, которые подали к ней потерпевшие на сумму около 50 млн рублей, она не признала. Трепова также заявляла, что постарается компенсировать материальный ущерб в частном порядке, независимо от решения суда.

В ходе своего выступления в суде Трепова также признала, что выполняла задания с Украины. Однако, по ее словам, кураторы убеждали ее, что бюст, который ей предстояло передать военкору Татарскому, не является бомбой, а лишь трекером с микрофоном для слежки за ним.

Взрыв в кафе «Патриот» произошел 2 апреля 2023 года. Трепова принесла туда статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека были ранены.

По данным СК России, теракт готовился на территории Украины. Треповой помогали журналист Роман Попков и украинец Юрий Денисов. Последний и передал девушке бюст со взрывчаткой.

Внутри статуэтки, помимо взрывчатки, был скрыт автомобильный GPS-маячок с прослушой. С помощью него кураторы Треповой могли отслеживать ее передвижения, о чем, по утверждению девушки, она не знала. За несколько часов до теракта Дарья по указанию кураторов сняла с бюста специальный магнит.

На допросе Трепова рассказала, что внизу бюста был слой пенопласта, под которым находился металлический диск размером с пятирублевую монету. Кураторы дали ей указание снять эту «штуку с микрофоном», чтобы началась запись. За выполнение всех заданий Трепова получила 191,5 тыс. рублей на криптокошелек. Первый платеж поступил ей чуть менее чем за пять месяцев до совершения теракта.

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Треповой 10 октября 2023 года.

*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга