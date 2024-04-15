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В Ленинградской области подростку выстрелили в лоб из пневматического пистолета

В Ленинградской области мужчина выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета.

В Ленинградской области подростку выстрелили в лоб из пневматического пистолета
© РИА Новости

Об этом сообщил СУ СК России по региону.

«В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России», — говорится в сообщении.

У пострадавшего зафиксировали рваную рану лба.

Подозреваемый задержан.

Ранее СУ СК России по Пермскому краю организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре.

Происшествия
Следственный комитет
Пермский Край
Ленинградская Область
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