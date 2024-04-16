Первый окружной суд Санта-Фе штата Нью-Мексико приговорил оружейного реквизитора Ханну Гутьеррес-Рид, которую признали виновной в непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» Галины Хатчинс, к 18 месяцам тюремного заключения.

Об этом пишет The New York Times.

«Вы ― оружейник ― та, кто проверял оружие на безопасность. Из-за вас оружие оказалось смертоносным. Если бы не вы, мисс Хатчинс сейчас была бы жива», ― сказала судья.

Ранее суд признал оружейницу фильма «Ржавчина» виновной в смерти оператора.

Также адвокаты актёра Алека Болдуина попросили снять с него обвинения в непредумышленном убийстве.