Громкий хлопок озадачил жителей Рязани

Громкий хлопок раздался днем над Рязанью, передает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию читателей. Инцидент произошел около 15:56 мск, уточнили авторы статьи.

Согласно сведениям очевидцев, грохот был слышен на улицах Есенина, Садовой, Подгорной, Электрозаводской. Хлопок мог быть вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость, предположили журналисты. В ГУ МЧС по региону вызовов о происшествии не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на северо-востоке Москвы в отделении «Почты России» произошел взрыв. Выяснилось, что в одной из посылок задымилась бракованная страйкбольная граната, писали СМИ. Инцидент произошел на улице Летчика Бабушкина, уточнили авторы публикации.

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До этого ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявлял, что три человека пострадали во время взрыва газовоздушной смеси в пункте быстрого питания в Сочи. Раненые были госпитализированы. По данным ведомства, погибших в результате инцидента не было. Несущие конструкции здания не повредились. Ликвидацией последствий занимались 23 человека и восемь единиц техники.

Кроме того, Telegram-канал «112» информировал, что в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По его данным, мощный хлопок произошел в микрорайоне Сортировочный. Взорвался изолятор на линии электропередачи на 110 киловольт, констатировали журналисты.