Пьяная россиянка расправилась с пожилой матерью

В Санкт-Петербурге 41-летняя дочь расправилась с 68-летней матерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, трагедия произошла в Колпине в доме на улице Ремизова. Правоохранителей вызвал сын пенсионерки. Когда сотрудники приехали, то нашли пожилую женщину с резаной раной лба. Она не выжила.

Полицейские задержали пьяную россиянку — дочь жертвы. Именно ее заподозрили в расправе.

Ранее стало известно, что пожилая женщина из Чебоксар удушила девятилетнего внука. 61-летняя бабушка осталась с внуком-второклассником дома, пока мать мальчика была на работе. Вернувшись, женщина обнаружила, что ее сын не дышит.