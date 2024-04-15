Таксист-иностранец изнасиловал 17-летнюю россиянку

В Челябинске задержали 23-лентего таксиста, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

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По его данным, инцидент произошел в Копейске. Мужчину поместили в СИЗО. Выяснилось, что он гражданин иностранного государства, но имеет разрешение на пребывание и работу в России.

Ранее в Москве трое представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) похитили 22-летнего молодого человека и изнасиловали его.