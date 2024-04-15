Жительница Орска показала свой дом после наводнения

Жительница Орска показала, во что превратился ее дом после паводка, пишет РБК. На кадрах видна упавшая мебель и бытовая техника, трещины на стенах и потолке. Автор ролика отметила, что есть риск обрушения потолка.

Здесь вообще страшно, конечно, — говорит она.

Утром в понедельник, 15 апреля, сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков вновь прилетел в Орск Оренбургской области. По данным ведомства, он проконтролирует исполнение прошлых поручений по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим.

Тем временем накануне из-за неблагоприятной паводковой ситуации в пункты временного размещения эвакуировали жителей двух деревень в Тюменской области — Лайкова и Бутырки Ишимского района. Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Оренбургской области половодье пошло на спад, вода отступает медленно, образовалось большое количество освободившихся домохозяйств. Теперь же специалисты МЧС ожидают прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели. По его словам, власти принимают все возможные меры.

В то же время паводки добрались и до Бурятии, где подтоплены 11 домохозяйств. Глава региона Алексей Цыденов выразил надежду, что проблемы будут в гораздо меньших масштабах, чем на уральских территориях.