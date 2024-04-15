В СК обвинили задержанного блогера в поддержке Украины

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, выступал в поддержку Украины и Алексея Навального. Об этом заявил представитель СК, сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где проходит заседание по вопросу избрания блогеру домашнего ареста.

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