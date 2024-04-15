В СК обвинили задержанного блогера в поддержке Украины

В СК заявили, что Дмитрий Портнягин поддерживает Украину
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, выступал в поддержку Украины и Алексея Навального. Об этом заявил представитель СК, сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где проходит заседание по вопросу избрания блогеру домашнего ареста.
"Хочу обратить внимание суда на следующее обстоятельство. Портнягин выступал в поддержку Украины, [президента Украины Владимира]Зеленского, публиковал соответствующие посты в соцсетях. Также он высказывался в поддержку Навального", - заявил в ходе выступления представитель СК.