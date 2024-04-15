Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером зеленого цвета в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Перми в Тюмень лайнером в воскресенье, 14 апреля. Отмечается, что в этот момент на борту воздушного судна находились пассажиры.

Несмотря на произошедшее члены экипажа приняли решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в Тюмени. Никто не пострадал.

В воскресенье, 14 апреля, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Москвы в Душанбе, подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Один из пассажиров потерял сознание во время полета.