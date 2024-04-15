В Москве задержали ударившего девушку ножом мужчину

В столице сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 23-летнего мужчину, ударившего девушку ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что в медицинском учреждении на Садовой-Кудринской улице сработала сигнализация. Росгвардейцы оперативно прибыли на место. Выяснилось, что неадекватный мужчина начал конфликтовать с женщиной, после чего нанес удар ножом в область горла ее внучке и убежал на территорию детской больницы.

Вскоре схожий по приметам гражданин был обнаружен и задержан. Он находился в невменяемом состоянии и не смог объяснить свои действия. Задержанного передали сотрудникам полиции, а пострадавшая 25-летняя москвичка, с предварительным диагнозом глубокое резаное ранении шеи, была госпитализирована.

Ранее сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали мужчину, который ударил жену ножом в плечо из ревности. В квартире задержанного обнаружили два ружья, травматический пистолет и арсенал ножей.