«Портал в преисподнюю»: в поле в Ростовской области образовался провал почвы

В Гуково-Гнилушевском сельском поселении Красносулинского района в Ростовской области провалился кусок поля. Местный житель поделился кадрами провала в земле.

— Середина поля, и тут раз! Кусок поля в шахту ушел просто. Глубина там — кошмар, аж смотреть страшно, — эмоционально рассказал очевидец.

Местные жители отмечают, что дна у образовавшегося провала не видно даже, если стоять на самом краю. В комментариях пользователи шутливо называют дыру «порталом в преисподнюю» и секретной базой инопланетян.

Однако местные жители не настроены так оптимистично, как комментаторы, поскольку боятся, что новые провалы могут образоваться и рядом с их жилищами. Некоторые утверждают, что из-за многочисленных угольных шахт и грунтовых вод в Гуково много подземных пустот, из-за чего и происходят провалы в земле, передает портал 161.ru.

В свою очередь провалы в земле также наблюдаются и на Ямале. Геологи из Университета Осло предположили, что гигантские воронки на севере Западной Сибири могли образоваться из-за избыточного давления под землей.