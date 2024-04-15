Оскорбивший участников СВО стример пустился в бега

Дискредитирующий СВО блогер Павел Прокудин предположительно может скрываться в Саратове.

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В начале апреля на просторах интернета было опубликовано видео, на котором треш-стример из Волгограда произносит оскорбительные фразы в адрес бойцов СВО. Этим фактом заинтересовались правоохранители, начали приниматься меры по задержанию молодого человека.

Спустя некоторое время в соцсети в одном из сообществ Саратова появилась информация о том, что блогер скрывается в этом городе, снимая с девушкой посуточно квартиры.

«В последней квартире они оставили за собой немытую посуду и мусор, в условиях было сказано «без животных», однако они с собой в переноске пронесли животных, которые успели нагадить», - заявил один из недовольных арендодателей.

Также он рассказал, что после того, как местоположение Прокудина было определено, пара сбежала с квартиры, оставив мусор и грязь.

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Отметим, кроме того, по данным ГУФССП по Волгоградской области, в регионе у человека с таким же именем и фамилией как у стримера накопился целый ряд кредитных обязательств и долгов.