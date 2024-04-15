Мигранта заподозрили в покушении на убийство начальника птицефабрики в Дагестане

Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрики в Дагестане.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в покушении на убийство местного жителя», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве вынесли приговор по уголовному делу о ритуальных убийствах, совершённых сатанистами.