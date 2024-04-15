Расправившуюся с внуком из-за плохого поведения россиянку отправили в СИЗО

Суд в Чувашии отправил в СИЗО пожилую россиянку, которая расправилась со своим внуком из-за плохого поведения. Об этом сообщает Следственного комитета России.

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Злоумышленница пробудет под арестом два месяца.

Девятилетнего ребенка без признаков жизни накануне обнаружила его мать. Женщина оставила сына с 61-летней бабушкой, пока сама была на работе. Вернувшись домой, она заметила, что мальчик не дышит, и вызвала полицию.

Пенсионерку задержали на даче. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.