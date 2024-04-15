Студентка умерла в здании вуза из-за приступа астмы

В Красноярске в здании Сибирского федерального университета от приступа астмы скончаласт 22-летняя студента, сообщает NGS24.ru со ссылкой на пресс-службу вуза. Известно, что погибшая с детства имела этот диагноз, а в момент очередного приступа у нее не оказалось спасительного баллончика с лекарством под рукой.

Уточняется, что однокурсницы девочки побежали за препаратом в ближайшую аптеку, но не успели. У здания вуза прибывшие медики лишь констатировали смерть студентки. В СКР подтвердили факт смерти девушки. Делом занимается городская полиция.

Апрель является наиболее тяжелым месяцем для аллергиков, чувствительных к пыльце орешника, ольхи, ясеня, березы, тополя, ивы и клена. По словам иммунолога Виктории Красновой, аллергией страдают люди, у которых к этому есть врожденная предрасположенность.

До этого эпидемиолог Михаил Костинов предупредил, что тем, у кого есть аллергические реакции на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав, рекомендуется отказаться от меда и орехов. Также с осторожностью следует относиться к цитрусовым. Апельсины, мандарины и лимоны опасны для людей, страдающих от аллергии на пыльцу. Алкоголь тем временем противопоказан при любом виде поллиноза.