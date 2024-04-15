Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

Российский суд санкционировал заочный арест Георгий Гелашвили — самого молодого наемника из Грузии, воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

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Мера пресечения избрана по ходатайству следственных органов в рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в экстремизме и наемничестве против интересов России. Гелашвили 2002 года рождения служит в ВСУ снайпером.

Ему заочно предъявлено обвинение в возбуждении вражды и ненависти, угрозе применения насилия и наемничество.

Фигурант дела объявлен в федеральный и международный розыск.