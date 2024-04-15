Мужчина с ножом напал на священника в Австралии

Мужчина с ножом напал на священника и нескольких прихожан во время проповеди в пригороде Сиднея. Газета.Ru

Пострадавший епископ Мар Мари Эммануэль госпитализирован. По сведениям австралийской прессы, ранения получили еще несколько человек. Говорит Москва

Отмечается, что толпа прихожан набросилась на преступника, он получил травмы. Российская газета

13 апреля стало известно о вооруженном нападении с ножом на один из торговых центров в Сиднее. Его жертвами стали шесть человек. Помимо них пострадали еще как минимум восемь человек. Lenta.ru