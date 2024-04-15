Полицейские жестоко избили жителя Подмосковья

В Шатуре двое полицейских у служебной машины жестоко избили мужчину. Об этом стало известно в понедельник, 15 апреля.

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По данным СМИ, в интернете появилась видеозапись на которой двое сотрудников полиции бьют лежащего на тротуаре человека. После этого представители правоохранительных органов сели в автомобиль и уехали.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что по данному факту проводится служебная проверка.

— Назначена служебная проверка, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — резюмировала она.

В среду, 10 апреля, в городе Чебоксары — столице Чувашской Республики — помощник местного депутата сначала избил свою спутницу прямо возле автомобильной дороги, а затем за волосы дотащил ее до машины и насильно посадил в транспорт. По данным СМИ, полицейские уже занимаются уточнением всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, с Егорова в тот же день были сняты все полномочия.