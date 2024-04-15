В Бурятии ищут женщину и ее знакомого, пропавших четыре дня назад

В Улан-Удэ ведутся поиски мужчины и женщины, которые пропали четыре дня назад. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия, возбуждено уголовное дело.

11 апреля 30-летняя женщина встретила 26-летнего знакомого на площадке перед магазином на улице Бабушкина. Мужчина сел в ее Mitsubishi Outlander, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов и исчезли. Позднее в полицию поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Некоторые личные вещи женщины и автомобиль нашли в разных местах города и на пригородной территории.

Следователи координируют поиски пропавших и изучают всю поступающую информацию от волонтеров и сотрудников полиции. Все найденные предметы внимательно изучены, с поверхности изъяты следы, необходимые для криминалистических экспертиз.

Согласно данным поискового отряда «Лиза Алерт» по региону, речь идет Сэсэг Бальжинимаевне Буиновой и Станиславе Сынгеевиче Норбоеве. Согласно посту организации на странице во «ВКонтакте», в их поисках приняли участие уже более 430 человек.