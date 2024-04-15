Уровень воды в районе казахстанского Уральска поднялся до восьми метров

Приграничную с Оренбургской Западно-Казахстанскую область затапливает. Уровень воды в реке Урал в районе Уральска поднялся до восьми метров. Критическая отметка – восемь с половиной. Людей и животных эвакуируют, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Потемкин.

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В Уральске и ближайших селах возводят земляные валы. Дамбы на реках укрепляют мешками с песком. Большая вода может прийти в любой момент.

«Самое главное – это безопасность граждан. Поэтому необходимо срочно эвакуироваться жителям дачных массивов, расположенных в пойме реки Урал, района Курени, Старицы и Коминтерн, где очень высок риск подтопления», – рассказал аким Уральска Миржан Сатканов.

С начала паводка в регионе эвакуировали уже 14 тысяч жителей. Две тысячи из них живут в эвакопунктах. Остальных приютили родственники и друзья.

«По словам специалистов, объем воды из России достигнет нашей области за два-три дня. Если опасный уровень составлял 8,5 метров, то сейчас уровень воды в Урале приблизился к восьми метрам», – рассказал руководитель пресс-службы акима Западно-Казахстанской области Ерхан Таткен.

Режим ЧС по-прежнему действует в восьми регионах республики: в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Улытауской областях. На западе и севере страны школьников перевели на дистанционное обучение.

«МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения», – рассказал старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Республики Казахстан Ерасыл Сайпаш.

От большой земли в республике отрезаны более 80 населенных пунктов. Ежедневно спасатели на лодках и вертолетах доставляют туда продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. С паводками в Казахстане на данный момент борются почти 35 тысяч человек. Это спасатели, военные и волонтеры.

Накануне Западно-Казахстанскую область по поручению президента посетил вице-премьер республики Канат Бозумбаев. Он поручил местным властям привлечь дополнительно 750 единиц техники для борьбы с весенним половодьем.