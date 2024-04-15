На россиянина подадут в суд из-за свиньи

В ростовской элитной многоэтажке соседи жалуются на свинью в квартире

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Жильцы уже направляли жалобы в разные надзорные инстанции, однако чиновники не нашли законных оснований для выселения мини-пига.

Домашний питомец хозяев одной из квартир элитного ЖК «Красный Аксай» в Ростове нервирует соседей своим видом и, по их словам, неприятным запахом. Речь идет о свинье породы мини-пиг, которую завела семья ростовчан. Об этом рассказывает издание Don Mash.

Жительницы дома, где взрастили свинку, жалуются, что боятся ее и страдают от запахов жизнедеятельности этого животного, потому что мини-пиг еще не умеет ходить в лоток.

Хозяин свиньи регулярно выгуливает свое животное во дворе жилого комплекса, но к лотку любимца пока не приучил, поэтому в квартире возмутитель соседского спокойствия иногда делает «это» там, где ему удобно. Соседок раздражают и громкие звуки, периодически раздающиеся из квартиры и очень похожие на визг.

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Жильцы дома уже направляли жалобы в разные надзорные инстанции, такие как: Россельхознадзор, Росприроднадзор, минсельхоз, жилищная инспекция, но безрезультатно: чиновники не нашли законных оснований для выселения мини-пига. Теперь женщины намерены через суд избавиться от неприятного соседства.

Это противостояние уже вышло на площадки местных пабликов, и многие ростовчане решительно встали на защиту животного, заявляя, например, что «собака опаснее будет и воняет не меньше».