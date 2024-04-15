Стала известна причина массовой драки рабочих на стройке в Москве

Главной причиной массовой драки на стройке стала ссора из-за распределения арматуры. Инцидент произошел на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

© Вести Подмосковья

«По предварительной информации, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады», - уточняется в сообщении.

По предоставленной информации, среди участников драки было 14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана. После случившегося в больницу никто не обращался.

В соцсетях распространилось видео с большим количеством рабочих, которые устроили массовую потасовку на территории стройплощадки. Столичный главк Следственного комитета возбудил дело о хулиганстве.