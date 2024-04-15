Появились кадры штурма квартиры подозреваемого в стрельбе по полицейским

Пресс-служба Санкт-Петербургского главка Росгвардии обнародовала видео со штурма квартиры подозреваемого в стрельбе по полицейским. Операция по задержанию проходила вечером 14 апреля в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.

Накануне вечером сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии задержали местного жителя, открывшего стрельбу из ружья по полицейскому, прибывшему по вызову о нарушении общественного порядка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по стражам порядка вечером 14 апреля. До этого у мужчины возник конфликт с соседом по дому. Никто из силовиков не пострадал.