В Домодедово задержали иностранца с пятью бутылками вина на 3 млн рублей

Контрабанду элитного алкоголя на три миллиона рублей пресекли домодедовские таможенники. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ФТС. Вечерняя Москва

Как рассказали в ведомстве, во время прохода через «зеленый» коридор инспекторы остановили гражданина Вьетнама, который прилетел из Дубая. При себе у него был бокс с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 г. и одной бутылкой французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 г. Стоимость последней составляет около 2,6 млн рублей. Газета.Ru

По словам пассажира, он вез этот товар для себя и не знал, что алкоголь нужно задекларировать. Теперь по факту контрабанды спиртного возбуждено уголовное дело. «Запрещено ввозить из-за рубежа более 5 литров алкоголя с концентрацией спирта свыше 0,5%. Тару алкоголя свыше 3 литров нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины. Их размер составляет €10 за литр», - отметили в источнике. Вести Подмосковья