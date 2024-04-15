Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Душанбе самолетом в воскресенье, 14 апреля. Отмечается, что один из пассажиров потерял сознание во время полета.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань вылета. В результате самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту. Члены экипажа запросили реанимацию для пострадавшего мужчины.

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения попытался пройти на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково и застрял в колючей проволоке. Инцидент произошел с 36-летнем жителем Санкт-Петербурга Павлом Т.