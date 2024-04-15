Суд в Москве приговорил экс-главу российской IT-компании к 22 годам тюрьмы

Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего генерального директора крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко. Газета.Ru

Подсудимый признан виновным в даче заведомо ложных показаний, получении взятки в особо крупном размере, организации преступного сообщества с использованием должностного положения и заведомо ложном доносе. ТАСС

Симоненко совместно с сотрудниками Следственного комитета организовали незаконное уголовное преследование соучредителей Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина. В октябре 2020 года их арестовали по обвинению в покушении на Симоненко. Позже бизнесменов освободили, а его самого задержали. Lenta.ru