Российских подростков расстреляли на вечеринке

Два 15-летних школьников получили ранения из пневматического пистолета во время посиделок сверстников в Москве. Об этом пишет mk.ru.

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По информации источника, два парня и одна девушка встретились в квартире у одного из школьников на улице Болотниковская вечером 12 апреля, когда родители подростка находились на работе. Ближе к полуночи к ним приехали еще три сверстника, компанию которым составлял 18-летний парень – возлюбленный девушки. Юноше не понравилось, что его избранница в столь позднее время находится в гостях.

У ревнивца с собой был пневматический пистолет, из которого в ходе конфликта с друзьями школьницы он несколько раз выстрелил практически в упор. Когда раненые мальчики позвонили родителям и попросили вызвать «скорую помощь, непрошеные гости сбежали, а пострадавших доставили в больницу с проникающими ранениями на груди и спин.

Родители пострадавших написали заявление в полицию. Стрелка вычислили, в настоящий момент с ним работают правоохранительные органы.

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