В Домодедово задержали иностранца с пятью бутылками вина на 3 млн рублей

В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажира, прибывшего из ОАЭ, который провозил с собой алкоголь на миллионы рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Как рассказали в ведомстве, во время прохода через «зеленый» коридор инспекторы остановили гражданина Вьетнама, который прилетел из Дубая. При себе у него был бокс с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 г. и одной бутылкой французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 г. Стоимость последней составляет около 2,6 млн рублей.

В отношении мужчину возбуждено уголовное дело о контрабанде спиртного. Нарушитель оправдался тем, что не знал, что продукцию нужно декларировать, и отметил, что вез алкоголь для себя.

В пресс-службе ФТС напомнили, что в Россию разрешено ввозить до пяти литров алкоголя, при этом задекларировать спиртное придется, если пассажир везет от 3 литров.

Ранее маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин.