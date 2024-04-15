В российском регионе прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Глава города рекомендовал укрыться в комнате с несущими стенами на значительном удалении от окна.

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Внимание всем! Воздушная тревога! — говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 12 апреля, российский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из оружия. Учения прошли в Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты. Звуки стрельбы обеспокоили местных жителей.

Ранее российские войска ударили по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после удара в городе были перебои со светом. Взрывы во время ударов по энергетической системе в Харькове также раздавались в соседнем Чугуеве. Из-за повреждений ввели жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Тем временем в Токмаке Запорожской области завершились аварийно-спасательные работы, организованные после атаки Вооруженных сил Украины 13 апреля. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате ударов погибли 16 мирных жителей, в том числе трое детей.