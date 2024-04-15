В раздевалке российской школы произошел взрыв

В раздевалке школы в Уфе произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, в образовательном учреждении взорвалась электронная сигарета. Из-за взрыва вещи детей загорелись. Школьников эвакуировали из здания. Никто, по предварительным данным, не пострадал. Возгорание уже потушили.

Раннее в Крыму в руках 17-летнего студента взорвался вейп. По словам пострадавшего подростка, он нашел вейп на улице по пути на занятия и решил взять с собой. На остановке студент поставил устройство на зарядку, где оно и взорвалось.

До этого в Тюмени электронная сигарета взорвалась во рту у российского школьника, девятиклассника доставили в одну из больниц.