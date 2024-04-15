Гадалку осудили за "снятие" венца безбрачия за 1,3 млн рублей

Урюпинский городской суд Волгоградской области приговорил к двум годам исправительной колонии общего режима 26-летнюю местную жительницу за мошенничество под видом оказания эзотерических услуг. Женщина взяла со своей клиентки 1,3 млн рублей за так называемое снятие венца безбрачия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил женщину к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ввиду наличия у нее на иждивении двоих малолетних детей и других смягчающих обстоятельств судом применена отсрочка отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В судебном заседании установлено, что в мае 2023 года к 26-летней гадалке из Урюпинска обратилась 18-летняя жительница Астрахани с просьбой снять с нее венец безбрачия. За свои услуги жительница Урюпинска потребовала 1,3 млн рублей. Никакой помощи фактически она не оказала, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Фигурантка дела признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Вину в содеянном подсудимая полностью признала и возместила причиненный материальный ущерб.