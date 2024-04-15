Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Красавиа", выполняя рейс в Эвенкийский район на севере Красноярского края, вернулся в аэропорт Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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"По предварительным данным, сегодня около 12:00 в ходе выполнения рейса (назначением: аэродром Тура Горный в Эвенкийском районе Красноярского края) воздушное судно авиакомпании "Красавиа" в связи с его технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, посадку судна произвели в штатном режиме.