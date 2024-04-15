За хищение банкиром Ананьевым 650 миллионов рублей из ПСБ осудят его сотрудниц

Лефортовский суд Москвы приступает к слушаниям по уголовному делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка (ПСБ), в котором заочно обвиняется его владелец Дмитрия Ананьева и бывшие топ-менеджеры кредитной организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых оказались шесть бывших сотрудниц банка и компании «Промсвязьнедвижимость», оформлявшие кредиты офшорным фирмам, под видом которых средства были похищены.

Подсудимые Ольга Гичка, Елена Грызлова, Любовь Серегина, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская обвиняются по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также одной из них вменяется 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем). Они вину не признают.