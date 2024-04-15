Девочку нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отчимом из-за планшета

В Москве шестиклассница попала в больницу из-за падения из окна после того, как отчим разбил ее планшет, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на улице Генерала Белова в столичном районе Орехово-Борисово Южное.

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По данным канала, 53-летнего мужчину раздражало, что девочка постоянно проводит время за гаджетом, поэтому он сломал девайс, на котором она играла. Школьница расстроилась и ушла в свою комнату.

Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии. Девочка впала в кому, у нее диагностированы переломы, сильные ушибы, повреждения внутренних органов. Полиция работает с родителями ребенка.

В феврале поджег собственную квартиру, выпал из окна и разбился насмерть. В полете мужчина едва не задел своих соседей. При этом дома у него обнаружили тело женщины. По предварительным данным, мужчина намеренно устроил пожар в собственной квартире. Спасатели быстро потушили пожар — огонь распространился на один квадратный метр.

В январе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя, который выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, подсудимый признать вину отказался. Отвечая на вопрос журналистов о том, как девочка оказалась в сугробе под окнами дома, подсудимый ответил: «Сам в шоке. Я этого не делал».