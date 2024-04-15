Деятельность клиник Тимура Хайдарова в столице частично приостановили. Решение принято в рамках расследования уголовного дела о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по городу.

Ситуации предшествовала смерть пациента клиники.

В середине минувшего февраля в клинике на севере Москвы 36-летнему мужчине провели операцию. На следующий день после выписки пациент почувствовал себя плохо и обратился в это медучреждение, где его еще раз прооперировали. Однако состояние мужчины снова начало ухудшаться, его госпитализировали. В больнице он впал в кому и через некоторое время умер.

В настоящее время меры приняли по устранению угрозы пациентов клиники из-за услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Возбуждено уголовное дело.

Киркоров захотел стать ассистентом звездного хирурга Хайдарова

В конце марта Telegram-канал Shot сообщил, что Росздравнадзор подал иск в суд на клинику звездного хирурга Тимура Хайдарова после смерти ее пациента.