Выжившие в теракте на концерте Арианы Гранде в Манчестере подали в суд на МИ-5

Спустя почти семь лет после исламистской атаки в Манчестере более 250 выживших и их родственников подали в суд на британскую внутреннюю секретную службу.

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Коллективный иск против МИ-5 подан в Трибунал по расследованию полномочий (IPT), суд, отвечающий за органы безопасности и секретные службы в Великобритании, сообщает AFP. Юридические фирмы Hudgell Solicitors, Slater & Gordon и Broudie Jackson Canter, защищающие интересы истцов, пока не пожелали раскрывать какие-либо подробности.

В Манчестере 22 мая 2017 года киллер взорвал себя после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. В результате погибли 22 человека, в том числе семеро детей и молодых людей. Еще сотни человек получили ранения. Ответственность за преступление взял на себя ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в РФ). Официальное расследование, проведенное в марте 2023 года, показало, что нападение можно было бы предотвратить, если бы МИ-5 правильно оценила информацию о злоумышленнике и передала ее полиции. Глава службы Кен МакКаллум заявил, что "глубоко сожалеет о том, что МИ-5 не предотвратила нападение".

Нападение осуществил Салман Абеди, британец ливийского происхождения. По данным следствия, Абеди попал в поле зрения МИ-5 в 2014 году, но считался человеком с "низким уровнем риска". Кроме того, как сообщается, представитель разведки признал, что рассматривал Абеди как возможную проблему национальной безопасности, но не обсудил это достаточно быстро с коллегами. Вскоре после преступления были выдвинуты обвинения в том, что МИ-5 как минимум трижды информировалась об экстремистских взглядах Абеди. Его младший брат Хашам участвовал в многомесячной подготовке к нападению. В 2020 году он был признан виновным в 22 убийствах и приговорен к 55 годам тюремного заключения. Родители братьев бежали в Великобританию из Ливии в 1990-х годах. Братья и сестры родились в Манчестере. Члены семьи позже вернулись в Ливию, включая Хашама. Там он был арестован вскоре после нападения и позже экстрадирован в Великобританию.