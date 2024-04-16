Уровень реки Урал около Оренбурга снизился до 1128 см

Власти муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области заявили, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 см.

«На 18:00 (16:00 мск) 16 апреля уровень воды в р. Урал у Оренбурга составляет 1128 см», — говорится в Telegram мэрии.

Уточняется, что вместе с этим опасный уровень реки всё ещё превышен на 198 см.

Поздно вечером 15 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 20 см и составляет 600 см.